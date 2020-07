Le autostrade liguri in tilt infiammano la politica nazionale (Di lunedì 6 luglio 2020) Le autostrade liguri, in tilt da settimane, infiammano anche la politica nazionale, con il rischio che il blocco duri tutto il mese, provocando gravi conseguenze sull’economia della regione e nei collegamenti di tutto il Nord Ovest. Il calvario delle autostrade liguri in tilt per eccesso di cantieri Dopo settimane di calvario la giornata di oggi non è iniziata meglio delle altre e la liguria è finita per l’ennesima volta sotto pressione con un bollettino di guerra che ha coinvolto gli automobilisti da Levante a Ponente: Maxi coda di 12 chilometri sulla A12 tra Recco e Genova11 chilometri di blocco sulla A26 tra Masone (valle Stura a nord-ovest di Genova) e il capoluogo ligureCoda fino a 7 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavoriBloccato il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per cantieriAltra coda tra Genova est e Bivio ... Leggi su quotidianpost

