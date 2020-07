L’auto necrologio: «Sono morto». Funerali già celebrati con la famiglia e Tornatore E la musica di «Mission» (Di lunedì 6 luglio 2020) Il compositore ha dettato il suo ultimo saluto all’amico e legale Giorgio Assumma Uno dei pochi presenti, insieme al regista, all’esequie che si Sono già svolte Leggi su corriere

infoitcultura : “ENNIO Morricone sono morto”: l’auto-necrologio del Maestro - NomeincodiceC : RT @malpassimo: E direi che dopo l'auto-necrologio di Morricone forse possiamo starcene in silenzio qualche istante. - gagliardid : RT @malpassimo: E direi che dopo l'auto-necrologio di Morricone forse possiamo starcene in silenzio qualche istante. - Hooting_Viv : RT @malpassimo: E direi che dopo l'auto-necrologio di Morricone forse possiamo starcene in silenzio qualche istante. - giulianadevivo : L’auto necrologio di Morricone è la sua ultima grande opera d’arte, parole come una musica dolcissima, grave, la s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto necrologio Monopattino elettrico, il primo morto in Italia riaccende le polemiche AGI - Agenzia Italia