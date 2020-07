Laura Chiatti e Marco Bocci: anniversario di nozze con dedica romantica (Di lunedì 6 luglio 2020) anniversario di nozze con dedica per Laura Chiatti e Marco Bocci, giunti ai loro 6 anni di matrimonio in splendida forma e sotto il cielo di un amore che continua a emozionare i fan. La coppia si è concessa una parentesi romantica sui social. Laura Chiatti, dedica d’amore al marito per l’anniversario “Buon anniversario amore…. noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione…. ti amo #6anniinsieme@MarcoBoccireal“. Sono queste le parole spese da Laura Chiatti per il suo amato Marco Bocci, in occasione del sesto anniversario di matrimonio che la coppia, una delle più amate e osservate dello spettacolo italiano, ha deciso di festeggiare con romantiche dediche reciproche via social. Post di Laura Chiatti su ... Leggi su thesocialpost

VanityFairIt : «Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni», hanno fatto sapere gli attori. E dal weekend passato ci s… - Pamelaariete : 'Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più… - newsnewsgossip : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? - gossipnewsgoss1 : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? - gossiparaaah : Marco Bocci e Laura Chiatti si scrivono nel giorno dellâ??anniversario: romantiche dediche sui social ? -