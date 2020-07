L’attivista Lgbt Cathy La Torre si candida sindaco di Bologna: “Me lo dice una voce dentro” (Di lunedì 6 luglio 2020) Bologna, 6 lug – Dopo l’entusiasmante esperienza delle Sardine, Bologna potrebbe fungere da laboratorio per una nuova avventura politica: la candidatura a sindaco della città di Cathy La Torre. E’ la stessa attivista Lgbt ad annunciarlo in una intervista a Repubblica: “Potrei dirvi me l’hanno chiesto in tanti ma la verità è che me lo chiede una voce dentro. Renzo Imbeni diceva: se la politica non la fai tu, qualcun altro la farà per te”. Insomma l’avvocato La Torre, già animatrice della fallimentare campagna “odiare ti costa”, è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida. L’obiettivo, non troppo nascosto, è quello di diventare una sorta di Ada Colau de ‘noantri, la “sindaca” femminista e pro Ong di Barcellona. Non solo Lgbt Già mesi fa Cathy La Torre aveva ... Leggi su ilprimatonazionale

