Lasagna, magic moment in zona gol grazie al… mental coach (Di lunedì 6 luglio 2020) magic moment in zona gol per l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna. Terza partita in gol consecutivamente per il centravanti friulano che sta spingendo la squadra nelle zone tranquille della classifica. Dopo la marcatura contro il Genoa, nel 2-2 finale della 30^ giornata, il calciatore ha parlato a Udinese TV svelando anche il suo segreto.Lasagna: "Abbiamo un mental coach che ci dà una mano"caption id="attachment 987745" align="alignnone" width="431" Udinese Lasagna (getty images)/caption"Prima di questa sfida ero in dubbio perché sono uscito da Roma con un affaticamento ma per fortuna era leggero e sono riuscito a giocare", ha esordito Lasagna relativamente alle sue condizioni prima del match contro il Genoa. "Sono contento per la 100esima presenza e per il gol, dispiace però che abbia portato solamente ad un punto perché secondo me meritavamo ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Lasagna magic CdS – Corsa a 3 per il vice-Lukaku ma attenzione alle sorprese. Idee Zaza e Lasagna per Conte passioneinter.com