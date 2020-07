L’Aquila piange per la scomparsa di Ennio Morricone, cittadino onorario (Di lunedì 6 luglio 2020) L’AQUILA – L’Aquila piange per la scomparsa del Maestro Ennio Morricone, deceduto nella notte in una clinica romana dove era stato qualche giorno fa ricoverato per la frattura del femore. Un comunicato della famiglia, che informa della morte del grande musicista e compositore, annuncia anche che nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre contraddistinto ogni momento della sua esistenza le esequie avranno forma strettamente privata. Aggiunge anche che la sua dipartita, con i conforti della Fede, è avvenuta “in piena lucidità e grande dignità” fino all’ultimo respiro, avendo egli potuto salutare l’amata moglie Maria e ringraziando figli e nipoti per l’amore e la cura che gli hanno riservato. Ennio Morricone il prossimo 10 novembre avrebbe compiuto 92 anni. Grande emozione e commozione accompagna la ... Leggi su laprimapagina

IlFaro241 : L’AQUILA PIANGE PER LA SCOMPARSA DEL MAESTRO ENNIO MORRICONE, CITTADINO ONORARIO - ViViCentro : L’Aquila piange per la scomparsa del Maestro Ennio Morricone, deceduto nella notte in una clinica romana dove era s… - ViViCentro : L’Aquila piange per la scomparsa del Maestro Ennio Morricone, deceduto nella notte in una clinica romana dove era s… - PDarK77 : RT @NotizieAbruzzo: Ennio Morricone, L’Aquila piange la scomparsa del Maestro - AgenziaASI : L’Aquila piange per la scomparsa del maestro Ennio Morricone, cittadino onorario -

Ultime Notizie dalla rete : L’Aquila piange La sanità jonica piange la scomparsa del prof. Teodorico Iarussi Corriere di Taranto