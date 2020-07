Lampard rilancia Jorginho: «Gran professionista, domani gioca» – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Frank Lampard rilancia Jorginho: queste le parole dell’allenatore del Chelsea sull’obiettivo di mercato della Juve Frank Lampard ha parlato alla vigilia del match contro il Crystal Palace. Queste le parole del tecnico dei Blues su Jorginho, obiettivo di mercato della Juve. «Jorginho ha accettato la panchina con Grande professionalità. Come tutti vorrebbe giocare sempre ma fare l’allenatore vuol dire anche prendere decisioni difficili. Non è facile escludere un giocatore soprattutto quando si allena in maniera professionale come Jorginho». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

