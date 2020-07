L’allarme degli scienziati: “Il Covid viaggia nell’aria più di quanto si pensava” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Covid-19 viaggia nell’aria più di quanto si è pensato fino ad oggi. Un nuovo studio firmato da 239 scienziati di primo piano di 32 paesi, invita l’Oms a rivedere drasticamente le proprie linee-guida sulle misure consigliate ai governi di tutto il pianeta per il contenimento del morbo. Da mesi gli esperti sottolineano che il virus si trasmette a causa di stretto contatto in luoghi affollati con poca ventilazione, a causa dei droplet emessi dalle persone attraverso naso e bocca. Le agenzie, però, sembrano scettiche a parlare della trasmissione per via aerea del virus, afferma Donald Milton, uno dei firmatari e docente all’Università del Maryland, secondo Cnn. Nella lettera aperta, anticipata dal quotidiano statunitense New York Times e subito riportata in Italia da La Repubblica, la squadra di ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : SALVINI FA LA CONTA DEGLI ALUNNI ESCLUSI DALLE CLASSI: ECCO I DATI REGIONE PER REGIONE MATTEO SALVINI HA LANCIATO L… - IGORQESSE : RT @TrudyElliot: Finché controllano ed nostri dati non si preoccupano, ma quando tocca a loro... ??“#Microsoft ci controlla i dati”, la #UE… - ottami73 : @anari56 Ma per i giornali e tv l'allarme virus è dovuto nuovamente alla movida!!! Niente sui contagi degli esotici - morrisQan : RT @TrudyElliot: Finché controllano ed nostri dati non si preoccupano, ma quando tocca a loro... ??“#Microsoft ci controlla i dati”, la #UE… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @TrudyElliot: Finché controllano ed nostri dati non si preoccupano, ma quando tocca a loro... ??“#Microsoft ci controlla i dati”, la #UE… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme degli Coronavirus, l’allarme di Bruxelles: «Inquinamento in risalita a Milano e Parigi dopo la fine del lockdown» Corriere della Sera