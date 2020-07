Ladri in casa del fiorentino Ribery “Prenderò decisioni necessarie” (Di lunedì 6 luglio 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Non deve essere un bel momento per Franck Ribery. Dopo essersi infortunato a una caviglia nella trasferta vittoriosa contro il Parma, il calciatore francese della Fiorentina ha scoperto di aver subito un furto, una volta tornato nella sua casa di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. E le parole utilizzate per commentare l'accaduto sui suoi profili social – accompagnate dai video dell'appartamento messo a soqquadro – lasciano trasparire tutta la sua amarezza, mettendo in allarme i tifosi viola. “Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? – ha scritto Ribery – Non vado dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere”. Quali ... Leggi su iltempo

