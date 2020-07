La vita al tempo del Covid: in mostra “Il ritratto della speranza” (Di lunedì 6 luglio 2020) tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – “Il ritratto della Speranza” una mostra per ricordare, tra immagini e poesie, i tempi del lockdown. Così il comune di Portici, nel Napoletano, non dimentica i cruenti tempi della pandemia. “La mostra – spiegano dal Forum dei giovani di Portici – intende rappresentare in immagini e parole Portici durante il lockdown: la città, i bambini, gli anziani, le famiglie, le “connessioni” a distanza, la scuola, la quotidianità. i sentimenti, I pensieri, le paure, la “Speranza”. Dal 01/07/2020 al 13/07/2020 i cittadini interessati a partecipare alla mostra possono consegnare disegni, fotografie. Striscioni e poesie realizzati durante l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 a Villa Fernandes presso il Centro Servizi Giovani del Comune di Portici (Via A. Diaz n. 144. ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Ore di coda in Liguria da troppo tempo, governo sveglia! Si parta coi lavori della Gronda, si riapra tutto quello c… - chepoicomunque : nella vita vorrei fare un sacco di cose ma finisco sempre a perdere tempo sdraiata a letto senza fare nulla - sweetcora28 : RT @btshouse_ita: ??: è come se fossero la mia famiglia con cui non condivido legami di sangue. Mi sento molto a mio agio quando sono con lo… - cilentano_it : Pubblicato il: 05/07/2020 13:35 'L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino… - starsouis : Ma che bello l’azzurro raga ho scoperto poco tempo fa che è il mio colore preferito e ora mi voglio dipingere la vita di azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : vita tempo I bambini di Cremona un inno alla vita Il Tempo Silvia Romano e la nuova vita come Aisha: «Sento gli occhi della gente addosso, ma il velo è libertà»

MILANO Quando è scesa dall’aereo a Ciampino, lo scorso 10 maggio, una delle prime frasi di Silvia Romano è stata: «Mi sono convertita all’Islam per libera scelta». E ora la cooperante milanese - rapit ...

Blog: Che Italia sarà? Dubbi e certezze di Mancini

Vorrei chiarire subito un punto. L’emergenza da covid-19 non è finita e occorre mantenere sempre alta l’attenzione onde evitare di ricadere nel pieno di un problema che sarebbe distruttivo per il Paes ...

MILANO Quando è scesa dall’aereo a Ciampino, lo scorso 10 maggio, una delle prime frasi di Silvia Romano è stata: «Mi sono convertita all’Islam per libera scelta». E ora la cooperante milanese - rapit ...Vorrei chiarire subito un punto. L’emergenza da covid-19 non è finita e occorre mantenere sempre alta l’attenzione onde evitare di ricadere nel pieno di un problema che sarebbe distruttivo per il Paes ...