La stretta di Zaia: 1000 euro di multa per chi viola isolamento. Esposto contro il Presidente della Regione per procurato allarme (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, la stretta di Zaia in Veneto: multa di 1000 euro per chi viola l’isolamento fiduciario. Intervento di Luca Zaia per provare a contrastare la ripresa del coronavirus in Veneto, tra le Regioni modello per la gestione dell’emergenza sanitaria. Dopo il caso del soggetto che ha rifiutato il ricovero dopo essere risultato positivo, arriva la stretta annunciata nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Luca Zaia. Coronavirus in Veneto, la nuova stretta di Zaia La nuova ordinanza prevede una multa di mille euro per soggetti che abbandonano l’isolamento fiduciario. Anche se negativi. Inoltre se la violazione interessa il posto di lavoro, il datore pagherà mille euro per ogni dipendente. Nel caso in cui il soggetto rifiutasse il ricovero si procederebbe con la denuncia. Luca ZaiaZaia, “Mi aspetto che sul ricovero coatto si ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” - ItaliaOggi : Covid 19, la stretta di Zaia: quarantena e arresto - GCappellazz : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” - Italia_Notizie : Coronavirus, la stretta di Zaia: “Si porti al penale la violazione dell’isolamento” -