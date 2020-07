La storia dell’amica cinese dell’imprenditore della Laserjet di Pojana Maggiore che lo ha portato in ospedale (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul focolai di Vicenza indagano i Nuclei Anti Sofisticazione dei carabinieri del Veneto. Ci sono infatti molte discrepanze tra quello che ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia qualche giorno fa e le dichiarazioni dei familiari dell’imprenditore della Laserjet di Pojana Maggiore. E così, mentre da oggi riprenderanno i tamponi su tutte le 117 persone coinvolte – finora ci sono 4 positivi – i tre colleghi/dipendenti che sono andati in Serbia di cui però pare solo due nella successiva toccata e fuga a Medjugorje – ci sono i contatti che si estendono da Vicenza (52 persone) a Verona (37) e Padova (28). La storia dell’amica cinese dell’imprenditore di Vicenza che lo ha portato in ospedale E intanto, racconta oggi Il Gazzettino, il cerchio si allarga anche a una donna quarantenne di nazionalità cinese residente in Italia ... Leggi su nextquotidiano

