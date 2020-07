La sindaca Porto Empedocle sulla Ocean Viking: «Zaia sta facendo l’inferno per cinque infetti, solo sulla nave ne abbiamo trenta» (Di lunedì 6 luglio 2020) Ida Carmina, sindaca Porto Empedocle – provincia di Agrigento – del Movimento 5 Stelle accusa duramente il governo per l’assenza nella gestione degli sbarchi in tempi di coronavirus. Le sue dure parole nei riguardi dell’esecutivo, bollato come «radical chic», ha ricevuto la chiamata della segretaria del ministro del Sud. «Può fare di più…», ha detto la prima cittadina parlando del governo Conte e del Viminale, attaccando direttamente il Partito Democratico: «Il Pd ha ministeri chiave al governo Come quello alla Difesa, invece di limitarsi ai tweet di Zingaretti che esulta e dice “finalmente” può intervenire. Noi abbiamo delle forze armate che vengono pagate che possono mettere a a disposizione per evitare che le popolazioni vengano massacrate, come sta accadendo a Porto ... Leggi su giornalettismo

