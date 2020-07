La serata di Andrea Damante viola le norme anti-Covid: chiuso il locale di Alba Adriatica (Di lunedì 6 luglio 2020) La serata di Andrea Damante viola le norme anti-Covid e scatena la bufera. Il dj veronese, tornato alla consolle nelle ultime settimane, è finito nell'occhio del ciclone dopo la creazione di assembramenti nella serata del 4 luglio, che hanno causato la chiusura del locale, Il Gattopardo di Alba Adriatica, che ha ospitato l'evento. Secondo quanto dimostrano le foto, nessuno dei partecipanti indossava la mascherina, senza rispettare le norme del distanziamento sociale che sono state imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus. Gli scatti della serata tenuta da Andrea Damante sono comparsi sui social subito dopo l'evento, fotografie che hanno scatenato numerose critiche da parte dei fan che hanno notato come le regole non fossero state rispettate: "Questo è il rispetto verso noi sanitari che abbiamo combattuto il Covid e soprattutto verso chi non ce l'ha ... Leggi su optimagazine

blogtivvu : Andrea Damante non rispetta le regole anti-Covid e fa una serata in discoteca con 2mila persone ammassate ??? ??????… - graziameriano : @margher30603195 @ElisaDospina Aggiungo che anche El settimane prima era così... anche nei ristoranti... appena and… - 361_magazine : Polemiche per la serata di #AndreaDamante in discoteca - poetanaif : RT @CucchiRiccardo: @poetanaif Andrea non so più come ringraziarti. A settembre dovrei essere ad Arezzo. Spero vivamente di conoscerti. Buo… - Andrea_D74 : RT @Capezzone: +Capalbio, serata antirazzista+ Tutti in ginocchio all’UltimaSpiaggia. Le damazze sfidano la sciatica per mettersi in posa p… -