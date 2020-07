La rivelazione di Giulio Berruti sulla foto con Maria Elena Boschi: “Sono innamorato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti confessa finalmente il suo amore per il capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi. Ecco la verità sulle foto scattate negli ultimi giorni Sembravano appartenere a due mondi diversi, lui un attore affermato, lei una leader politica. Eppure quando si tratta di amore, anche lontananze del genere vengono accorciate dai sentimenti. Berruti e la Boschi, ultimamente e sempre più spesso immortalati in atteggiamenti di intimità – al ristorante oppure in occasione di un romantico pic-nic sui prati con amici e parenti – sembrano davvero felici. Testimone di questo benessere anche un bacio rubato, catturato dai paparazzi qualche settimana fa. I due sembrano ora pronti a svelare ufficialmente la loro storia. Almeno lui. A parlare è infatti proprio l’attore Giulio Berruti, in un’intervista rilasciata proprio questa ... Leggi su zon

