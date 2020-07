La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 6 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Bufera in casa Inter. La squadra nerazzurra perde a San Siro, in rimonta, contro il Bologna e saluta definitivamente il sogno Scudetto, inoltre rischia di perdere anche il terzo posto visto l'arrivo dell'Atalanta ormai ad un solo punto dalla formazione interista. Conte si sfoga ai microfono della Stampa e la società nerazzurra chiama a rapporto tutta la squadra, allenatore compreso. Il Napoli invece batte la Roma e aggancia i giallorossi al quinto posto in classifica. Con i risultati di questo... Leggi su 90min

Rassegna Stampa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rassegna Stampa