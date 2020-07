La professione legale riparte con #ItaliaComeFare (Di lunedì 6 luglio 2020) Il piano normativo ha subito continui mutamenti dovuti all'emergenza sanitaria e al lockdown: norme, decreti, regolamenti locali, linee guida, interpretazioni. Tutto a grande velocità, per sostenere un intero sistema Paese che ha dovuto in corsa adattarsi alle stringenti esigenze in tema di salute ma anche alla possibilità che il tessuto economico resistesse a un momento certamente critico. È proprio in considerazione del volume dell'impianto normativo, che gli avvocati si sono trovati in una posizione di assoluta rilevanza. Dopo la sospensione delle attività degli studi legali, la ripresa delle attività economiche ha posto l'avvocato al centro dei processi principali necessari alla stessa produttività del sistema Paese. Ecco che si è dovuto muovere in ambiti diversi ed eterogene... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : La professione legale riparte con #ItaliaComeFare - StudioCataldi : La professione legale riparte con #ItaliaComeFare: Il piano normativo ha subito continui… - fauss77 : @piergiuseppe36 @matteosalvinimi So che per la limitatezza mentale che mostra non sarà facile comprendere ma offrir… - Mick2117 : RT @cobo_cordini: @VNotKind ASSOLUTAMENTE! Contro ogni regola deontologica Contro ogni impegno legale per il ruolo di pubblico ufficiale (… - 8020Tizio : RT @cobo_cordini: @VNotKind ASSOLUTAMENTE! Contro ogni regola deontologica Contro ogni impegno legale per il ruolo di pubblico ufficiale (… -

Ultime Notizie dalla rete : professione legale Rimborso costi attività legale: al via i contributi di Cassa Forense Altalex La professione legale riparte con #ItaliaComeFare

Risposte pratiche, approfondimenti d'autore, servizi innovativi per avere immediatamente accesso a tutte gli aggiornamenti normativi: l'offerta Wolters Kluwer rivolta ai professionisti del mondo giuri ...

iGuzzini illumina la Maison des Avocats di Parigi

06/07/2020 - La Maison des Avocats, progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop, è situata nella nuova Città Giudiziaria di Parigi, un complesso di edifici interamente dedicati alla professi ...

Risposte pratiche, approfondimenti d'autore, servizi innovativi per avere immediatamente accesso a tutte gli aggiornamenti normativi: l'offerta Wolters Kluwer rivolta ai professionisti del mondo giuri ...06/07/2020 - La Maison des Avocats, progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop, è situata nella nuova Città Giudiziaria di Parigi, un complesso di edifici interamente dedicati alla professi ...