La politica piange Ennio Morricone. Meloni: «Ciao, maestro. Hai reso grande l’Italia nel mondo» (Di lunedì 6 luglio 2020) Orgoglio italiano. grande maestro. Genio nazionale. E’ unanime e trasversale il ricordo del mondo della politica e della cultura per la scomparsa di Ennio Morricone. “Musicista, compositore, direttore d’orchestra e orgoglio italiano. Buon viaggio maestro, grazie per le emozioni che ci hai regalato con la tua musica”. Così su Twitter Giorgia Meloni ricorda il “genio italiano che con la sua arte ha fatto la storia della musica e del cinema. E reso grande il nostro Paese nel mondo”. La leader di Fratelli d’Italia sottolinea che l’Italia sulle note di Morricone ha incantato tutto il mondo. “Siamo stati orgogliosi di essere tuoi concittadini, di riconoscerci nelle tue musiche e di sognare al ritmo delle tue composizioni. Grazie maestro, è stato un bellissimo film”. La politica unita nel ricordo di Ennio ... Leggi su secoloditalia

romasulweb : Il Pd di Roma e Lazio piange l'attivista Nikki Guelfi: ha combattuto per i diritti delle donne - Arte_e_Politica : RT @ManlioDS: Ognuno ha un ricordo legato alle tue incredibili melodie. Con Gabriel's Oboe hai scandito il mio giorno più bello accompagnan… - capricorne_o : RT @paolorm2012: Il Pd di Roma e Lazio piange l'attivista Nikki Guelfi: ha combattuto per i diritti delle donne - FLoxLo : RT @mgraziarin: Il Pd di Roma e Lazio piange l'attivista #NikkiGuelfi: ha combattuto per i diritti delle donne. - Lucia39134555 : RT @alex_jacobone: Che la droga dell'#Isis arrivi in bancali in #Italia, passa inosservato come le previsioni del meteo. Nessuno si chiede… -