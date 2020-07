La nuova ordinanza del Veneto: tamponi o quarantena per chi arriva dall’estero (tranne i paesi dell’allegato 1) (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sono obbligamente posti a test del tampone tutti i soggetti che tornano in Veneto per lavoro da paesi diversi rispetto ai 36 presenti nell’Allegato 1. Come ad esempio un Veneto che torna dalla Tunisia o dalla Croazia, e un secondo tampone verrà somministrato entro 5 giorni se risulta negativo”: questa è una delle misure dell’ordinanza che va in vigore da oggi che il presidente della Regione Luca Zaia ha illustrato nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. Per i lavoratori è previsto l’obbligo di mascherina. La nuova ordinanza del Veneto: tamponi o quarantena per chi arriva dall’estero “E se arrivo ad esempio dalla Serbia dopo le vacanze, mi faccio 14 giorni di quarantena”, ha precisato il governatore. E se una persona è positiva ma rifiuta il ricovero, il suo nominativo ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : No alla nuova ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione, che crea disparità tra terremotati. La Lega è stat… - sbonaccini : #ripartenza Nuova ordinanza: da sabato 4 luglio nei bar tornano i quotidiani e si rigioca a carte. E in auto si via… - RegLombardia : #LNews #coronavirus Nuova ordinanza firmata dal @FontanaPres prolunga obbligo mascherine anche all'aperto fino al… - neXtquotidiano : La nuova ordinanza del #Veneto: tamponi o quarantena per chi arriva dall’estero (tranne i paesi dell’allegato 1) - Noovyis : (La nuova ordinanza del Veneto: tamponi o quarantena per chi arriva dall’estero (tranne i paesi dell’allegato 1))… -