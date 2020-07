La Nasa ha bisogno di un “water lunare”: 35mila euro a chi riesce a realizzarlo (Di lunedì 6 luglio 2020) Ben 35mila euro per chi riesce a realizzare un “water lunare”. Questa la cifra che la Nasa è disposta a offrire a chi riuscirà a progettare un gabinetto che gli astronauti possono usare sia nella loro astronave che sulla superficie della Luna.E, dato che l’agenzia spaziale con tutta probabilità invierà il prossimo uomo sulla Luna entro il 2024, il “contest” è aperto e a ricevere la grossa cifra sarà chi riuscirà a pensare ad un water adatto alla microgravità e alla gravità lunare. Gli astronauti, naturalmente, hanno già modo di usufruire dei servizi igienici durante le loro missioni spaziali presso la Stazione Spaziale Internazionale, ma finora questi water sono progettati solo per la microgravità. La Nasa, dunque, sta pensando ad un dispositivo di nuova generazione. Che sia ... Leggi su tpi

