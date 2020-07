La Namibia verso l’autosufficienza energetica: ecco come (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – come molte altre nazioni africane, anche la Namibia ha problemi nella produzione di energia e per questo soffre di frequenti black out che impediscono al Paese di crescere e svilupparsi. Il governo è ben consapevole del problema e ha deciso di correre ai ripari, incentivando investimenti negli idrocarburi e agevolando l’uso di fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’autosufficienza energetica. Namibia autosufficiente? Raggiungere l’obiettivo non solo permetterà alla Namibia di risparmiare enormi quantità di valuta pregiata, oggi utilizzata per acquistare l’energia all’estero, ma permetterà anche di stimolare la crescita economica tramite una fornitura costante di elettricità senza interruzioni. Al momento molta dell’energia utilizzata in Namibia viene importata dal Sudafrica dove Eskom, che ha ... Leggi su ilprimatonazionale

Per immergersi in un’atmosfera surreale e allontanarsi dalla Routine, l’Africa è il luogo perfetto. Lo splendido promontorio di Cape Cross, in Namibia, è un territorio meraviglioso da visitare. Cape C ...

