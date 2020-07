La morte tersa delle parole. La poetica di Mario Benedetti (Di lunedì 6 luglio 2020) La vita di Mario Benedetti sembra riassumersi, per un gioco linguistico, nelle sue parole. Quelle parole che oggi sembrano non esserci più. Del resto, quante parole non ci sono più (?), si era chiesto intersa morte prendendone forse solo coscienza.Vi è una fragilità di fondo nella poesia di Benedetti che non appartiene alla sua figura, ma che attraversa, e talvolta piega, le parole del poeta. La sua poesia piange, perché piange per prima la sua parola (E piange la parola che riesce a dire), e piange perché coglie gli aspetti reali della vita che riesce, in un ultimo fiato, persino a raccontare. E non è lo spettro di un pianto edonistico a gettare lacrime sulla terra, ma piuttosto la coscienza viva, e spesso assurda, del tempo.Un tempo in cui Benedetti percepisce un’afasia per cui non c’è più ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : morte tersa La morte tersa delle parole. La poetica di Mario Benedetti L'HuffPost Teresa Mannino: «Non ci resta che scrivere»

Nel 2020 tutto si è ribaltato: gli attori prendono la penna, i bambini invece di imparare (a scuola) insegnano... E i più razionali sembrano quelli che ripetono: “anno bisesto, anno funesto”... Le pri ...

Ennio Morricone morto, il lutto sui social. Conte: «Ricorderemo sempre il genio»

L'Italia è in lutto per la morte del maestro Ennio Morricone, che si è spento nella notte a Roma dopo una caduta fatale. «Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro ...

