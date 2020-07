La marcia indietro di Bibi conferma il potere degli Usa su Israele (Di lunedì 6 luglio 2020) Anni fa un politico italiano di lungo corso teorizzava che i matti si dividono in due categorie: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che vogliono riformare le ferrovie. Al gruppo si potrebbero purtroppo aggiungere quanti pensano che il conflitto israelo-palestinese possa essere risolto definitivamente.Dopo aver annunciato l’annessione unilaterale di alcuni insediamenti israeliani in Cisgiordania a cominciare da Maale Adumin alle porte di Gerusalemme, Benjamin Netanyahu ha rinviato l’attuazione del progetto. È stato fermato dal coro di critiche e preoccupazioni levatosi dai territori palestinesi, da Paesi arabi, Stati Uniti, Unione europea e dallo stesso Israele. La marcia indietro di Bibi, alle prese con il processo a suo carico e con i picchi del Covid-19, si deve soprattutto alle perplessità di Washington, dove sulle spinte sfrenate ... Leggi su huffingtonpost

