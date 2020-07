La maestosa Nave Vespucci in transito nello Stretto di Messina, tra Scilla e Cariddi [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) “Navigando tra Scilla e Cariddi, Nave Vespucci in transito nello Stretto di Messina. Condividi con noi i tuoi scatti o i tuoi video“: lo scrive in un tweet la Marina Militare in riferimento alla Nave Scuola a vela Amerigo Vespucci che sta transitando nello Stretto di Messina, proveniente dal Mar Tirreno meridionale, diretta verso sud. La navigazione proseguirà lungo la costa orientale della Sicilia, transitando davanti a Messina, Taormina, Catania, per poi dirigere verso la rada di Siracusa, dove è atteso il suo arrivo alla fonda intorno alle ore 9 circa di domani. Nel corso della serata di martedì, la cittadinanza avrà la possibilità di poter osservare la suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera, che vedrà coinvolti i 106 allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia navale assieme ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : maestosa Nave La maestosa Nave Vespucci in transito nello Stretto di Messina, tra Scilla e Cariddi [FOTO] Meteo Web Trump show al Monte Rushmore

Il «nuovo fascismo dell'estrema sinistra» vuole «spazzare via la nostra storia e i nostri valori». Nell'imponente scenografia offerta da Mount Rushmore e davanti a migliaia di sostenitori senza masche ...

Norwegian Cruise Line, gli itinerari 2021 che toccheranno tutti e 7 i continenti

Ecco gli itinerari più belli per il 2021 che Norwegian Cruise Line propone agli esploratori e a chi ha bisogno di concedersi una pausa, alle famiglie, a chi viaggia con la dolce metà e a chi è pronto ...

Il «nuovo fascismo dell'estrema sinistra» vuole «spazzare via la nostra storia e i nostri valori». Nell'imponente scenografia offerta da Mount Rushmore e davanti a migliaia di sostenitori senza masche ...Ecco gli itinerari più belli per il 2021 che Norwegian Cruise Line propone agli esploratori e a chi ha bisogno di concedersi una pausa, alle famiglie, a chi viaggia con la dolce metà e a chi è pronto ...