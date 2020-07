La leggenda del pianista sull'oceano: oggi su Rete 4 l'omaggio a Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Mediaset rende omaggio a Ennio Morricone oggi su Rete 4, alle 15:21, con La leggenda del pianista sull'oceano. La TV omaggia Ennio Morricone nel giorno della sua morte: oggi su Rete 4, alle 15:21, andrà in onda La leggenda del pianista sull'oceano, film diretto nel 199 da Giuseppe Tornatore, tratto dal monologo Novecento di Alessandro Baricco. Un operaio fuochista del transatlantico Virginian trova un neonato nascosto in un cesto, a bordo, e lo chiama Novecento (Tim Roth), in omaggio al nuovo secolo che sta iniziando. Il ragazzino, dopo la morte del padre adottivo, cresce educato da tutto l'equipaggio del transatlantico e osserva i passeggeri che salgono a bordo: emigranti, ragazze, ricchi signori e le merci. Da adulto, Novecento ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : leggenda del Morricone, Lorini (Anec): Se ne va una leggenda del cinema AgCult Morto Ennio Morricone, Pescara lo ricorda per il suo concerto all'area di risulta nel 2008

Ennio Morricone non c'è più. Il Maestro è scomparso stamane all'alba in una clinica di Roma, lasciando un vuoto incolmabile. Aveva 91 anni. La notizia ha destato sgomento anche a Pescara, cui Morricon ...

Ennio Morricone, l'omaggio della Polizia di Stato: "Con la sua musica ha fatto grande l'Italia"

"Un pezzo di storia della musica mondiale se n’è andato. Il maestro Ennio Morricone ci ha lasciato. Con la sua musica Morricone ha rappresentato e fatto grande l’Italia". Così la Polizia di Stato rico ...

