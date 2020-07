La Lega Serie A ricorda Ennio Morricone: squadre in campo con “Deborah’s Theme” (Di lunedì 6 luglio 2020) Per i match della 31ª giornata le squadre di Serie A entreranno in campo con una celebre colonna sonora di Morricone Bella iniziativa della Lega Serie A che ha deciso che per i match della 31ª giornata, l’ingresso delle squadre in campo sarà accompagnato da una celebre colonna sonora del Maestro Ennio Morricone, scomparso questa notte. Ecco il comunicato della Lega «In omaggio a Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A TIM che si svolgeranno da domani a giovedì saranno le note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)” ad accompagnare in campo i calciatori e gli ufficiali di gara. Il brano, colonna sonora del film omonimo del 1984 ed uno dei più grandi successi del Maestro, sarà diffuso in tutti gli stadi che ospiteranno le gare della ... Leggi su calcionews24

SerieA : La classifica aggiornata dopo la 3??0??ª giornata! ???? Scopri le statistiche del campionato sull’App ufficiale di Le… - SerieA : Finisce qui la 3??0??ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco i risultati finali. ? Non perderti nessuna news, segui l’App… - SerieA : Tornata numero 30 della #SerieATIM. ??3??0?? Lo spettacolo prosegue. ?? Non perderti le ultime news: segui l’App uff… - junews24com : La Lega Serie A omaggia Morricone: l'iniziativa per la scomparsa del genio - - georgibokov : RT @cmdotcom: La Lega #SerieA ricorda #EnnioMorricone: squadre in campo con la colonna sonora di 'C'era una volta in America' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Designazioni arbitrali: Lega Serie A rende noti fischietti degli anticipi del 7/7 GonfiaLaRete Messaggero Veneto: "Pordenone, la A in 180': due partite per puntare al secondo posto"

"Prima il Pisa, poi il Crotone: il Pordenone si gioca la A in 180’", scrive il Messaggero Veneto. "Fondamentale non fallire i prossimi due appuntamenti per mirare al 2º posto. I calabresi restano favo ...

La Lega Serie A ricorda Ennio Morricone: squadre in campo con “Deborah’s Theme”

Per i match della 31ª giornata le squadre di Serie A entreranno in campo con una celebre colonna sonora di Morricone Bella iniziativa della Lega Serie A che ha deciso che per i match della 31ª giornat ...

"Prima il Pisa, poi il Crotone: il Pordenone si gioca la A in 180’", scrive il Messaggero Veneto. "Fondamentale non fallire i prossimi due appuntamenti per mirare al 2º posto. I calabresi restano favo ...Per i match della 31ª giornata le squadre di Serie A entreranno in campo con una celebre colonna sonora di Morricone Bella iniziativa della Lega Serie A che ha deciso che per i match della 31ª giornat ...