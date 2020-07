La Juve ha scelto Milik, c’è già il sì del polacco: sarà assalto anche al nuovo centravanti a costo zero! (Di lunedì 6 luglio 2020) Milik JuveNTUS- Una trattativa già avviata e pronta a entrare nel vivo nel corso dei prossimi mesi. La Juve ha scelto Milik e avrebbe già ottenuto il sì dell’attaccante polacco. Una rivoluzione offensiva pronta a decollare in maniera imminente. Certo l’addio di Higuain, il quale potrebbe valutare un clamoroso ritorno in Liga o addirittura un ritorno alle origini sponda River Plate. Milik Juventus, ma non solo: Paratici osserva attentamente anche Cavani Quasi certo l’assalto a Milik, il quale potrebbe arrivare con uno scambio di cartellini con Bernardeschi. Occhio, però, al possibile sondaggio bianconero per Cavani. Leggi anche: Mandzukic Juventus, il croato ritorna in Italia dopo la rescissione con l’Al Duhail L’ex Napoli si svincolerà dal PSG i prossimi mesi e Paratici potrebbe tentare l’affondo per potenziare ... Leggi su juvedipendenza

Juve scelto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juve scelto