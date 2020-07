La Hyundai anticipa la rottamazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Dal primo agosto, il Governo dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) agevolare il mercato auto, con dei contributi sulla rottamazione, che vanno dai 1.500 euro (più altri 2.000 mesi dal concessionario), per la rottamazione di un'auto ultradecennale, in caso di acquisto di una Euro 6, fino ad arrivare ai 6.500, per le ibride plug-in. Saggia decisione, visto che il nostro parco circolante, con una media di 12 anni, è il più obsoleto d'Europa e questo maledetto Covid, ci ha dato una mazzata che, a fine anno, dovrebbe mangiarsi almeno 700.000 auto. Ma bando alle chiacchiere e veniamo a noi. Vista la premessa, la Hyundai ha voluto reagire, anticipando questi benedetti bonus, con dei contributi già in essere, per tutta la sua gamma di mezzi (sono partiti dal 1° luglio). Di base, ci sono 1.500 euro per chi rottama un'auto, immatricolata dal 31/12/2009 in ... Leggi su iltempo

tempoweb : La Hyundai anticipa la rottamazione #hyundai #rottamazione #ecoincentivi #bonus #plugin #ibrida #elettrica #auto mo… - CorriereUmbria : Hyundai anticipa il Governo sulla rottamazione -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai anticipa Hyundai anticipa il Governo sulla rottamazione Corriere dell'Umbria Hyundai gioca d’anticipo e punta sugli incentivi per rilanciare le vendite

L’emergenza coronavirus non ferma Hyundai, che pur costretta a stoppare la produzione per un periodo è decisa a tenere fede alla roadmap tracciata per il 2020. I nuovi modelli, dunque, verranno presen ...

Hyundai, maxi rottamazione subito

In risposta al crollo del mercato auto (mezzo milione di vendite perse nel primo semestre) e nella prospettiva di aggredire la crisi con la forza di una gamma totalmente rinnovata, Hyundai Italia ha l ...

L’emergenza coronavirus non ferma Hyundai, che pur costretta a stoppare la produzione per un periodo è decisa a tenere fede alla roadmap tracciata per il 2020. I nuovi modelli, dunque, verranno presen ...In risposta al crollo del mercato auto (mezzo milione di vendite perse nel primo semestre) e nella prospettiva di aggredire la crisi con la forza di una gamma totalmente rinnovata, Hyundai Italia ha l ...