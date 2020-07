La gara tra Stati Uniti e Unione europea per accaparrarsi prima il vaccino (Di lunedì 6 luglio 2020) Non è (ancora) una guerra alla luce del sole, almeno finché le curve epidemiologiche del vecchio continente resteranno in discesa, ma Stati Uniti ed Unione europea corrono nella stessa gara al vaccino. Di fronte a stock limitati, scommettere sulle scorte future rappresenta un’assicurazione sulla vita, se in autunno ci sarà una seconda ondata dopo la tregua estiva. In questa geopolitica della profilassi va ricordato che le due sponde dell’Atlantico vivono fasi diverse. I Paesi europei hanno riaperto i confini (tra gli esclusi proprio gli statunitensi), mentre l’America è travolta da contagi di ritorno fuori controllo. I nuovi casi sono in salita in 37 Stati su 50, in particolare – ma non solo – al Sud. In California, il governatore Gavin Newsom ha annullato i festeggiamenti del 4 luglio. Prevedendo il peggio già a marzo, ... Leggi su linkiesta

