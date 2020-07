La bufala sulle pensioni di Giorgio Napolitano: un evergreen della propaganda politica anche nel 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci segnalano un post Facebook che riporta la foto dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la scritta «Fine mese prende 96mila di pensione e’ qui la gente non puo fare la spesa», errori di scrittura inclusi. Non è la prima volta che l’ex presidente viene tirato in ballo attraverso meme o post social riguardanti la sua pensione. Basta vedere questo tweet del 2015 di Fabiana Dadone, attuale ministra per la Pubblica amministrazione, in cui parlava di un compenso mensile di 50.000 euro: Ecco una delle immagini che circolava con i 50.000 euro al mese: Non solo, circolavano altre cifre come i famosi 880.000 euro l’anno (fate i conti al mese), una bufala diffusa da un sito bufalaro e già trattata dai colleghi di Butac nel 2018. Nel 2019, come possiamo vedere da questo post Facebook, circolava ... Leggi su open.online

DondiMarisa : @CalaminiciM Piatto fresco ...per me FETTE. DI POMODORO DELL’ORTO OLIO EVO ORIGANO (io ho quello selvatico raccolto… - VFumero : @snowleonard68 @doriananera La domanda è 'non è vero che Salvini è sempre vissuto di politica?' Risponda a questa… - a_defranciscis : RT @mozzarella_dop: L'estate della #Mozzarella di Bufala Campana DOP sarà in compagnia degli amici di @casasurace On air sulle principali r… - LolloIuliano : RT @mozzarella_dop: L'estate della #Mozzarella di Bufala Campana DOP sarà in compagnia degli amici di @casasurace On air sulle principali r… - Simona_Riccio : RT @mozzarella_dop: L'estate della #Mozzarella di Bufala Campana DOP sarà in compagnia degli amici di @casasurace On air sulle principali r… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala sulle La bufala sulle pensioni di Giorgio Napolitano: un evergreen della propaganda politica anche nel 2020 Open Ennio Morricone morto: pare sia una bufala condivisa sui social

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicitá. Non puó pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il t ...

Altro che boom di nascite da coronavirus: la denatalità spopolerà l'Italia

Qualcuno ci aveva sperato, all'inizio del lockdown. Ma la realtà, dice l'Istat, è quella di un paese ingiusto dove immaginare di essere genitori è più difficile che altrove Ma quale baby boom da lockd ...

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicitá. Non puó pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il t ...Qualcuno ci aveva sperato, all'inizio del lockdown. Ma la realtà, dice l'Istat, è quella di un paese ingiusto dove immaginare di essere genitori è più difficile che altrove Ma quale baby boom da lockd ...