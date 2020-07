“La ballata del vecchio marinaio” di Teatro Caverna per voce e albatros (Di lunedì 6 luglio 2020) Giovedì 9 luglio la messa in scena del capolavoro di Coleridge per Lazzaretto on stage. Con la regia di Damiano Grasselli, unico attore in scena, a cui abbiamo chiesto di spiegarci cosa vedremo Leggi su ecodibergamo

zazoomblog : “La ballata del vecchio marinaio” di Teatro Caverna per voce e albatros - #ballata #vecchio #marinaio” #Teatro - Cutieunicorn5 : RT @defminseo: comunque il video di 'black swan' è arte pura perché è semplice ma meraviglioso, soprattutto la parte in cui si vede jimin b… - xmintyoongi : RT @defminseo: comunque il video di 'black swan' è arte pura perché è semplice ma meraviglioso, soprattutto la parte in cui si vede jimin b… - Y00NKlTTY : RT @defminseo: comunque il video di 'black swan' è arte pura perché è semplice ma meraviglioso, soprattutto la parte in cui si vede jimin b… - strinjimin_ : RT @defminseo: comunque il video di 'black swan' è arte pura perché è semplice ma meraviglioso, soprattutto la parte in cui si vede jimin b… -

Ultime Notizie dalla rete : “La ballata Libri segnalati... AFNews