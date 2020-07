Kate Middleton, l’omaggio a Lady Diana non convince (Di lunedì 6 luglio 2020) Kate Middleton sta ritornando alla normalità dei suoi impegni pubblici e per la visita al Queen Elizabeth Hospital ha indossato un abito che nasconde un significato segreto. Si tratterebbe infatti di un chiaro omaggio a Lady Diana, la compianta suocera scomparsa prematuramente. L’abito in questione è firmato Beulah London (dal costo di 535 sterline), un marchio già sfoggiato in altre occasioni dalla Duchessa di Cambridge. Anche recentemente, durante una video-conferenza, ha scelto un look rosso dello stesso brand. Si tratta di un lungo vestito blu con piccoli fiorellini, ton sur ton, rifinito da colletto e polsini bianchi. Un mix insomma tra la divisa da educanda e il camice da ospedale. In altri termini, la scelta del look non convince. Kate avrebbe sicuramente potuto fare di meglio rispetto a questa mise che sa di già visto. E non è un caso. ... Leggi su dilei

