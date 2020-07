Kaspersky mette in guardia sui rischi dell'adware pre-installato per gli utenti dei dispositivi mobili (Di lunedì 6 luglio 2020) (Milano, 6 luglio 2020) - Secondo quanto emerso dalle ricerche di Kaspersky sugli attacchi rivolti ai dispositivi mobili, il 14.8% degli utenti colpiti da un malware o un adware nel 2019 è stata vittima di una infezione della partizione di sistema, che ha reso impossibile eliminare i file malevoli. Inoltre, anche le applicazioni di default preinstallate rappresentano un problema: a seconda del produttore, il rischio di incorrere in applicazioni che non possono essere disinstallate può oscillare dall'uno al cinque per cento nei dispositivi di fascia bassa, e salire al fino al 27% nei casi più gravi. Un'infezione della partizione di sistema comporta un alto livello di rischio per gli utenti dei dispositivi infettati, poiché le soluzioni di sicurezza non possono accedere alle directory di sistema e non possono dunque rimuovere i file dannosi. Secondo i ... Leggi su iltempo

