Kanye West si candida a prossimo presidente degli Stati Uniti (Di lunedì 6 luglio 2020) Kanye West ha svelato la sua intenzione di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il rapper ha annunciato la propria candidatura e l'inizio di una carriera politica attraverso un tweet, offrendosi come alternativa a Donald Trump e Joe Biden e… avendo già il supporto di magnati come Elon Musk. «Dobbiamo completare la promessa degli Stati Uniti fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Correrò come candidato per essere il presidente degli Stati Uniti!». Ha scritto il cantante sul suo account. https://twitter.com/KanyeWest/status/1279575273365594112Il milionario Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, si è subito manifestato con sostenitore della candidatura del marito di Kim Kardashian con un altro messaggio sullo stesso social network: «Hai il mio pieno supporto». La notizia ha innescato ... Leggi su gqitalia

