Kanye West candidato Presidente degli Stati Uniti | ecco cosa ha dichiarato

Quest'anno potremmo vedere un cantante afroamericano in corsa per la presidenza degli Stati Uniti: Kanye West, marito di Kim Kardashian, ha infatti affermato di volersi candidare alle presidenziali. Queste si terranno a Novembre e il rapper potrebbe insediarsi alla Casa Bianca assieme ad una nuova First Lady, Kim Kardashian appunto. Intenzione, quella di Kanye West, già manifestata nel 2016 durante gli MTV Music Awards. A distanza di quattro anni, Kanye ha mantenuto la promessa. Fra i suoi supporter l'imprenditore Elon Musk, patron della casa automobilistica Tesla. Il cantante ha annunciato la sua candidatura su Twitter, cinguettando: Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. We must now realize the promise of ...

