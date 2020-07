Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille (Di lunedì 6 luglio 2020) La Juventus muove le prime pedine del proprio calciomercato cercando di fare uno sgambetto al Napoli, sottraendo alla squadra di Aurelio De Laurentiis un giocatore sondato dal team di mercato partenopeo.LA RIVALITÀcaption id="attachment 978453" align="alignnone" width="1024" Mertens Napoli (getty images)/captionLa rivalità tra Juventus e Napoli non è certamente una novità. Da sempre le due squadre sono rivali dentro al campo e a volte anche fuori da questo, come nel caso che portò Higuain in bianconero; la rivalità è diventata più forte negli ultimi anni con gli scontri in campionato che hanno visto le due squadre duellare per la conquista del titolo. Adesso il confronto potrebbe riaccendersi più forte di prima in chiave mercato, con la società di Agnelli pronta a fare uno ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille - - zazoomblog : Juventus in pressing su Milik. Ma il Napoli può fare lo sgambetto - #Juventus #pressing #Milik. #Napoli… - ItaSportPress : Juventus in pressing su Milik. Ma il Napoli può fare lo sgambetto - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sgambetto #scudetto? La #Juventus teme gli scherzi di #Belotti #Ibrahimovic attacca una #Lazio senza punte - domingonarvaez1 : RT @Gazzetta_it: Sgambetto #scudetto? La #Juventus teme gli scherzi di #Belotti #Ibrahimovic attacca una #Lazio senza punte -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sgambetto Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille ItaSportPress LIVE TJ - L'arrivo della Juventus allo stadio

04.07.2020 16:09 - liveTJ - L'arrivo della Juventus allo stadio 04.07.2020 16:00 - Gazzetta - Inter, niente fretta per Emerson 04.07.2020 15:58 - liveTJ - JUVENTUS-TORINO - Bianconeri arrivati all'All ...

Serie A, la Juventus è in fuga: Torino ko, e Lazio-Milan 0-3

Giornata favorevole ai bianconeri, che prima battono il Toro, poi ringraziano il Diavolo per lo sgambetto ai biancocelesti, che restano a -7. Nel pomeriggio Sassuolo-Lecce 4-2 ...

04.07.2020 16:09 - liveTJ - L'arrivo della Juventus allo stadio 04.07.2020 16:00 - Gazzetta - Inter, niente fretta per Emerson 04.07.2020 15:58 - liveTJ - JUVENTUS-TORINO - Bianconeri arrivati all'All ...Giornata favorevole ai bianconeri, che prima battono il Toro, poi ringraziano il Diavolo per lo sgambetto ai biancocelesti, che restano a -7. Nel pomeriggio Sassuolo-Lecce 4-2 ...