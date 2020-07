Juventus, la storia si ripete: il “nuovo Nedved” rifiuta Barcellona e Real Madrid (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel suo passato da giocatore bianconero Pavel Nedved più volte ha resistito alle sirene spagnole del Barcellona e del Real Madrid pur di restare in Italia, prima alla Lazio e poi alla Juventus. Adesso sembra che la storia si sia ripetuta.IL NUOVO NEDVEDcaption id="attachment 987875" align="alignnone" width="594" Hlozek (getty images)/captionIn patria è già stato indicato come l'erede di Pavel Nedved, malgrado la giovanissima età. Adam Hlozek, classe 2002, è l'esterno offensivo dello Sparta Praga desiderato da più di mezza Europa. La sua valutazione si aggira intorno ai diciotto milioni di euro, e sembra che le due big spagnole si siano precipitate su di lui nel tentativo di sbaragliare la concorrenza. Il ragazzo però ha rifiutato la meta spagnola, proprio come accaduto in passato ... Leggi su itasportpress

