Juventus attenta, il Chelsea mette nel mirino un tuo obiettivo di mercato (Di lunedì 6 luglio 2020) Il cammino in campionato della Lazio è stato fin qui sorprendente. Le ultime due battute d'arresto hanno messo a serio rischio l'obiettivo scudetto, ma questo non toglie al capolavoro architettato da Simone Inzaghi. Nella squadra biancoceleste spiccano giocatori che fanno gola a tante big italiane e non solo e uno di questi è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic.IL Chelsea TENTA MILINKOVIC-SAVICcaption id="attachment 755349" align="alignnone" width="300" Milinkovic-Savic (Getty Images)/captionNon è una novità di oggi che il centrocampista serbo sia da tempo oggetto del desiderio di Agnelli, ma il cartellino del giocatore è al momento troppo elevato per le casse bianconere, almeno per il momento. Lotito ha sempre sparato cifre importanti per portare via il giocatore ambito anche in Premier League. In passato il Manchester United aveva fatto ... Leggi su itasportpress

La sorprendente e molto indicativa vittoria dell’Olimpico contro la Lazio ha dato tanta fiducia al Milan di Stefano Pioli che domani cercherà di fermare anche la Juventus di Sarri, sempre più libera d ...

“E’ una partita difficile, il Milan ci ha creato difficoltà in tutta la stagione e ora è in gran forma. E’ una partita complicata visto quello che hanno fatto contro la Lazio“. Si aspettava di radoppi ...

