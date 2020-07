Jurassic World 3, le riprese stanno per iniziare: ecco le nuove foto dal set (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul web sono appena state diffuse alcune immagini direttamente dal set di Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo del reboot della fortunata saga cinematografica. Le riprese sono state bruscamente interrotte a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Gli attori dovrebbero però presto tornare sul set. A confermarlo sono state alcune fotografie diffuse su Twitter da un fan. In queste immagini è possibile apprezzare una foresta ricca di alberi, piante e rocce, anticipando così che i protagonisti della pellicola saranno costretti ad affrontare nuovamente i pericoli di quella selvaggia natura. https://twitter.com/leigh100/status/1279861938273619970?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1279861938273619970%7Ctwgr%5E&ref url=https%3A%2F%2Fwww.cinematographe.it%2Fnews%2FJurassic-World-dominion-foto-dal-set-natura%2F In particolare, ... Leggi su optimagazine

