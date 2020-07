Jorginho-Chelsea: i segnali che portano alla rottura. E ora la Juve ci crede: i dettagli (Di lunedì 6 luglio 2020) C'è un altro centrocampista nella lista della spesa della Juventus. Il club bianconero, dopo aver completato lo scambio Arthur-Pjanic, pensa a un nuovo acquisto in mediana in vista della prossima stagione. Bisognerà decidere quale ruolo assegnare a Bentancur: se giocherà da mezz'ala arriverà un regista, se giocherà da regista arriverà un interno di centrocampo. Per questo i bianconeri continuano a monitorare diversi profili. Chelsea FC v Liverpool FC - FA Cup Fifth Round Secondo Tuttosport, se... Leggi su 90min

dnaJuve27 : Ma che ce serve?? - JManiaSite : #Jorginho fa ormai panchina fissa al #Chelsea: zero minuti giocati dopo la sosta, contatto tra #Paratici e la dirig… - CalcioJcom : New post: Jorginho addio Chelsea, ora la Juve si rifà sotto! - TuttoQuaNews : RT @tuttosport: #Jorginho in rotta con il #Chelsea, #Juve in pressing - Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #Jorginho in rotta con il #Chelsea, #Juventus in pressing: Paratici insiste per il pupillo di… -