Ivan Gonzalez si fidanza con Oriana Marzoli poi racconta dettagli intimi dei loro rapporti nel reality (Di lunedì 6 luglio 2020) Ivan Gonzalez continua a far parlare di sè in Spagna. A La Casa Fuerte ha iniziato una relazione con Oriana Marzoli e ha raccontato dettagli intimi della loro relazione La Casa Fuerte: Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli sono una coppia Qualche settimana fa vi avevamo informato che Ivan Gonzalez era al centro del gossip in Spagna. Infatti, dopo l’esperienza andata male nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, Ivan è diventato un concorrente de La Casa Fuerte in coppia con Oriana Marzoli. Tra loro c’è stata una relazione e la modella ha poi svelato in diretta di avere un ritardo. I due si sono allontanati, poi riavvicinati, tanto che hanno continuato ad avere rapporti davanti alle telecamere e qualche giorno fa hanno ufficializzato la loro relazione. L’ex tronista ha fatto una dichiarazione anche dolce e romantica alla ragazza dicendole che non ... Leggi su kontrokultura

IvanGonzalez sarà papà?

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez si è subito tuffato in un nuovo reality show intitolato ‘La Casa Fuerte’. Nel programma spagnolo è entrato con Oriana Marzoli, con la q ...

