Investimenti Usa in Puglia (Di lunedì 6 luglio 2020) Porto di Brindisi: una delegazione del Consolato americano di Napoli e dell’Ambasciata americana a Roma ricevuta dal presidente AdSP MAM, Patroni Griffi. Obiettivo: rafforzare i rapporti istituzionali in una prospettiva, anche, di possibili Investimenti statunitensi sul territorio. Il 27 Giugno 2020, nella sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, una delegazione del Consolato americano di Napoli di cui il Console Generale Mary Avery e dell’Ambasciata americana a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Lewis Eisemberg , è stata ricevuta dal presidente dell’AdSPMAM, Ugo Patroni Griffi. Una visita cordiale e informale, durante la quale la delegazione, grazie all’importante supporto della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Brindisi, ha ... Leggi su ildenaro

SADIComic : @Sardina20201 Grande #Trump economia USA ai massimi livelli, nasdaq ai massimi anche per la mia gioia visto i miei… - NardoneVadim : @antonioripa @GianzDav @pbiagiola @DVDSCT @RM_marco01 @ToninoFil @marcopalears @PeppeTuscano @AEuism @iannetts70 Se… - panluc : @GustavoPiga Ma negli USA (e in qualsiasi Unione federale, come anche il Canada) non funziona così. È il governo fe… - LorenzoTomasin : @MilaSpicola Credo, in altre parole, che a qualcuno convenga dire che il problema sono gli investimenti tecnologici… - Oblomov : @nonexpedit @Enrico33167785 > 3. l'industrializzazione della CdS è stata pesantemente sovvenzionata da Stati esteri… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti Usa "I fondi di Cina e Usa trattati come aiuti di Stato", Bruxelles pronta a stretta sugli investimenti esteri EuropaToday Intelligenza Artificiale/ Usa non formano matematici, Cina sarà padrona del mondo?

La sfida fra superpotenze mondiali, precisamente fra Cina e Stati Uniti, potrebbe essere vinta dalla matematica e in questo campo Pechino pare abbia un enorme vantaggio sulla concorrenza. L’argomento ...

1785 – il dollaro viene scelto all’unanimità come valuta degli Stati Uniti

Il nome “dollaro” deriva dalla dalla valuta d’argento spagnola, derivante a sua volta dal termine “tallero“, una moneta che si diffuse in Europa, sotto l’Impero Asburgico. Il dollaro USA (USD – $) è a ...

La sfida fra superpotenze mondiali, precisamente fra Cina e Stati Uniti, potrebbe essere vinta dalla matematica e in questo campo Pechino pare abbia un enorme vantaggio sulla concorrenza. L’argomento ...Il nome “dollaro” deriva dalla dalla valuta d’argento spagnola, derivante a sua volta dal termine “tallero“, una moneta che si diffuse in Europa, sotto l’Impero Asburgico. Il dollaro USA (USD – $) è a ...