Inter Women, da oggi ripresi gli allenamenti della prima squadra (Di lunedì 6 luglio 2020) Come riporta il sito ufficiale dell’Inter, la prima squadra femminile ha ricominciato gli allenamenti in vista del campionato 2020/2021 L’Inter Women ha iniziato ufficialmente la stagione 2020/2021. Come recita un breve comunicato apparso sul sito del club, le ragazze di Attilio Sorbi hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di Serie A femminile. «FC Internazionale Milano comunica che dalla mattinata di oggi sono iniziati gli allenamenti della prima squadra, in vista del Campionato di Serie A Femminile 2020/21. Le sessioni d’allenamento avranno luogo nel rispetto delle linee guida governative e della tutela della salute pubblica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

