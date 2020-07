Inter, Griezmann offerto in cambio di Lautaro: Marotta valuta ma è già pronto il piano B (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Barcellona fa sul serio e cerca di trasformare in una furba operazione di mercato uno dei divorzi più deludenti e costosi della recente storia blaugrana. Non è più un mistero che il malumore regni sovrano dalle parti del Camp Nou. Antoine Griezmann, ex stellina dell’Atletico Madrid passato ai catalani soltanto pochi mesi fa è … L'articolo Inter, Griezmann offerto in cambio di Lautaro: Marotta valuta ma è già pronto il piano B Leggi su dailynews24

FcInterNewsit : Repubblica - Lautaro al Barça si fa con Griezmann all'Inter: un intermediario è già al lavoro per questa soluzione - Delpinsky : @beatriceletre Ma è ancora davanti alla bancarella dell'Inter, in mezzo alle maglie di Dybala, Llorente, Vidal, Mod… - favbisak : Bene ora posso bestemmiare per bene per la partita dell’Inter, per Hamilton quarto e posso essere felice per figlio… - lore_viga : Oltre ai bidoni, per crescere bisognerebbe vendere Skriniar e Lautaro e cercare di prendere Alaba e Griezmann. Poi… - fcin1908it : Griezmann offerto all'Inter, che ha però piano B. E c'è chi ha già scelto il nerazzurro - -