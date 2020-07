Incidente a Caserta: Tornano dal Mare e si Schiantano con Lo Scooter, Salvatore Carmellino Muore sul Colpo (Di lunedì 6 luglio 2020) Salvatore Carmellino era a bordo di un motorino assieme al fratello Antonio quando si è scontrato contro un’automobile a PinetaMare finendo contro un palo. Stava tornando dal Mare in motorino Salvatore Carmellino, assieme al fratello Antonio quando è morto in un Incidente a PinetaMare nel Casertano, aveva 19 anni. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 20 di domenica 5 luglio tra via Veneto e Via Lombardia. Sarebbe scaturito a causa di una mancata precedenza ed alla velocità con cui viaggiava il mezzo sui cui erano a bordo i due giovani, qui lo Scooter sarebbe andato prima addosso ad un’auto per poi schiantarsi su di un palo sbalzando atterra. Sulla dinamica sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. La violenza dell’impatto ha ucciso il giovane Salvatore sul Colpo, mentre il fratello gemello ... Leggi su youreduaction

occhio_notizie : Un'altra giovane vita spezzata - occhio_notizie : Tragico incidente a Villa Literno, c'è una vittima - wam_the : Cellole (Caserta): auto si ribalta. Madre grave, figlia di sei anni illesa - occhio_notizie : Terribile schianto nel Casertano, giovane madre lotta tra la vita e la morte. Illesa la sua bimba - cronacacaserta : Auto si ribalta in autostrada, ferita una donna. 4 persone contuse -