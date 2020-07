Incentivi auto - Accordo di governo: ecobonus fino a 10 mila euro e contributi anche per le Euro 6 (Di lunedì 6 luglio 2020) I partiti della maggioranza di governo hanno raggiunto l'Accordo definitivo sull'impalcatura del pacchetto di Incentivi per il settore auto. L'intesa, raggiunta giovedì sera al termine dei lavori sugli emendamenti al decreto Rilancio, è stata successivamente confermata dalla commissione Bilancio alla Camera: oltre a rafforzare l'ecobonus, con l'introduzione di un ulteriore sconto destinato alle elettriche e alle ibride plug-in (per un totale che può arrivare a 10 mila Euro), la misura comprende sussidi anche per le vetture Euro 6, in modo da ridurre lo stock di invenduto.Elettriche e non solo. In base all'emendamento approvato dalla commissione, dall'1 agosto al 31 dicembre 2020 è previsto un bonus di 1.500 Euro (più altri 2.000 garantiti dal concessionario) per chi acquista una nuova auto Euro 6 con emissioni tra i 61 e i 110 g/km di CO2 e prezzo fino ... Leggi su quattroruote

