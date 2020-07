Incendi Sicilia: rogo nella zona di San Francesco La Rena a Catania (Di lunedì 6 luglio 2020) Un grosso Incendio sta interessando la zona di San Francesco la Rena, a sud di Catania, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare: a fuoco vegetazione e canneti. Sul posto sono al lavoro le squadre dei distaccamenti Sud e Nord del Comando provinciale di Catania, con una botte supplementare dalla centrale. Sul posto, viste le grosse dimensioni del rogo, stanno operando anche la Forestale e la Protezione civile, con il supporto dei carabinieri. La grossa nube nera è visibile dalla città.L'articolo Incendi Sicilia: rogo nella zona di San Francesco La Rena a Catania Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Viminale : #Sicilia, #Puglia e #Lazio le regioni più colpite dagli #incendiboschivi. I primi dati dall’inizio della campagna… - ForestaliNews : 6mila gli interventi antincendio dei Vigili del fuoco. Sicilia la più colpita sugli incendi boschivi - franconemarisa : RT @Viminale: #Sicilia, #Puglia e #Lazio le regioni più colpite dagli #incendiboschivi. I primi dati dall’inizio della campagna 2020: 6mil… - Antonio15092016 : RT @Viminale: #Sicilia, #Puglia e #Lazio le regioni più colpite dagli #incendiboschivi. I primi dati dall’inizio della campagna 2020: 6mil… - NoiNotizie : Incendi boschivi: #Sicilia, #Puglia e #Lazio le regioni più colpite. @emergenzavvf Vigili del fuoco: nel tacco d'It… -

Un incendio sta interessando la zona di San Francesco la Rena, a Sud di Catania, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare. In fumo vegetazione ed in particolare canneti. Sul posto sono a ...Incendio in provincia di Catania: i Vigili del Fuoco intervengono per domare le fiamme, ma la nube di fumo è visibile dalla città e le fiamme non ancora spente. Continua, malgrado il calo delle temper ...