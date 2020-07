In Lombardia i contagi sono 111, si riduce il numero di morti: 3 nelle ultime 24 ore. Ma preoccupa ancora il caso Mantova (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglio Il bollettino del 6 luglio Diminuisce ancora il numero delle vittime in Lombardia dopo i dati di ieri, che riportavano 6 deceduti in 24 ore. Oggi i morti da Coronavirus sono 3 (per un totale di 16.700 decessi dall’inizio della pandemia). Cresce di poco il numero dei contagi che tocca quota 111 contro i 98 di ieri. Di questi 23 sono debolmente positivi, mentre 76 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Il numero totale dei guariti oggi sono 66.052 mentre i dimessi 2.283. I ricoverati con sintomi sono 233 contro i 230 di ieri (+3): in terapia intensiva ci sono ancora 36 persone (esattamente come ieri). #LNews #Coronavirus Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito https://t.co/6RvYeb06SGApprofondimenti su -> ... Leggi su open.online

In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 208 nuovi positivi e 8 decessi. Sono questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 6 luglio, reso noto dal Ministero della Salute. Un dato in leggera cresc ...

