In India 20.000 casi al giorno. Solo Usa e Brasile con più contagi (Di lunedì 6 luglio 2020) Vincenzo Giardina 06/07/2020 Mondo v.giardina@agenziadire.com L'India ha permesso la riapertura di centri commerciali, luoghi di culto e uffici un mese fa. L'India e' terza a livello globale per numero di contagi ma ottava per decessi Share on facebook Share on ... Leggi su dire

JuveMer93851167 : RT @Tosaz: Agli #Italiani piace essere presi per il culo al punto da credere possibile che il #Covid in Italia su 60.000.000 di persone dis… - Dome58613407 : RT @Tosaz: Agli #Italiani piace essere presi per il culo al punto da credere possibile che il #Covid in Italia su 60.000.000 di persone dis… - marielSiviglia : RT @Tosaz: Agli #Italiani piace essere presi per il culo al punto da credere possibile che il #Covid in Italia su 60.000.000 di persone dis… - prestia_fabio : RT @ultimenotizie: Con 23.000 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, l’#India ha superato la #Russia diventando il terzo paese al mond… - LauraCarrese : RT @ultimenotizie: Con 23.000 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, l’#India ha superato la #Russia diventando il terzo paese al mond… -

Ultime Notizie dalla rete : India 000 Anche l'India ha la sua auto elettrica economica: Tata Nexon EV costa 14.000 dollari DMove.it Coronavirus, il sorpasso dell’India ora terzo Paese per numero di casi

Con 697.413 casi di contagio confermati, l’India ha superato la Russia (680.283) ed è ora il terzo Paese al mondo più colpito dalla pandemia di coronavirus, secondo il bilancio tracciato dalla Johns H ...

Coronavirus nel mondo, l'Australia chiude i confini tra due Stati. L'India è il terzo Paese per contagi

Più di 11,3 milioni di persone nel mondo hanno contratto il virus. 530.858 sono morte. Sono i dati raccolti dall'agenzia di stampa Reuters. I contagi si sono diffusi in 210 Paesi nel mondo da quando è ...

Con 697.413 casi di contagio confermati, l’India ha superato la Russia (680.283) ed è ora il terzo Paese al mondo più colpito dalla pandemia di coronavirus, secondo il bilancio tracciato dalla Johns H ...Più di 11,3 milioni di persone nel mondo hanno contratto il virus. 530.858 sono morte. Sono i dati raccolti dall'agenzia di stampa Reuters. I contagi si sono diffusi in 210 Paesi nel mondo da quando è ...