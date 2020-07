In 52 bloccati su nave Talia: la foto simbolo del migrante in braccio al marinaio (Di lunedì 6 luglio 2020) Un marinaio che porta in braccio un migrante così debilitato da non riuscire a camminare da solo. È questa l’immagine ritratta in una fotografia scattata a bordo del mercantile libanese Talia e pubblicata su Twitter anche da Open Arms, il 5 luglio, per descrivere le condizioni a bordo dell’imbarcazione. Lo scatto è stato molto condiviso sul web e ha acceso l'attenzione sul caso iniziato il 3 luglio, da quando cioè una 50ina di migranti è stata soccorsa dal mercantile. Leggi su tg24.sky

